تشميع محل مخالف فى حى العجوزة وحملات لرفع الإشغالات بالعمرانية

(MENAFN
- Youm7) تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدد من شكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات وإشغالات بأحياء العجوزة والعمرانية.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بالتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة والاستجابة للمواطنين.
شملت الشكاوى تحويل منور وفراغ إلى محل ومنع السكان من توصيل أي مرافق وذلك بالعقار رقم 10 بشارع أشرف السباعي من عبده خطاب أرض اللواء بحي العجوزة.
وقام حي العجوزة بالتعامل الفوري مع الشكوى وغلق وتشميع المحل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.
واستجاب حي العمرانية لشكوى عدد من المواطنين بشأن تعدي محال تجارية ومقاهى على الطريق العام، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بشارع فيصل وشارع خاتم المرسلين وشارع فاطمة رشدى وشارع أحمد كامل ورفع مئات من حالات الإشغال للمحال العامة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.
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