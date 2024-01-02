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تشميع محل مخالف فى حى العجوزة وحملات لرفع الإشغالات بالعمرانية

1/2/2024 2:41:37 PM
(MENAFN- Youm7) تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عدد من شكاوى المواطنين بشأن وجود تعديات وإشغالات بأحياء العجوزة والعمرانية.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بالتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة والاستجابة للمواطنين.



شملت الشكاوى تحويل منور وفراغ إلى محل ومنع السكان من توصيل أي مرافق وذلك بالعقار رقم 10 بشارع أشرف السباعي من عبده خطاب أرض اللواء بحي العجوزة.



وقام حي العجوزة بالتعامل الفوري مع الشكوى وغلق وتشميع المحل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.



واستجاب حي العمرانية لشكوى عدد من المواطنين بشأن تعدي محال تجارية ومقاهى على الطريق العام، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بشارع فيصل وشارع خاتم المرسلين وشارع فاطمة رشدى وشارع أحمد كامل ورفع مئات من حالات الإشغال للمحال العامة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.












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