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تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام

1/2/2024 2:41:37 PM
(MENAFN- Youm7) شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيز ، مساء اليوم، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة، تمهيدًا لتسليمها على الطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.



جاء ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأكد وكيل الوزارة تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.



حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن، ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن، ومحمد زغلول أمين المخازن، ومحمود رضا محاسب.





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