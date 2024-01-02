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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب فى معارك بشمال قطاع غزة

1/2/2024 2:41:34 PM
(MENAFN- Youm7) تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مقتل الرقيب سفيان ديفيز، وهو جندي في كتيبة الهندسة 601 "تصميم المسارات الحديدية" (401)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

يذكر أن بيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت
أن 29
جنديا إسرائيليا
من بين 170 قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، البيانات الصادرة من جيش الاحتلال أمس الإثنين، وقالت إنها لا تشمل جنديين قتلا في 30 و31 ديسمبر الماضي.



الرقيب سفيان ديفيز





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