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الخارجية الصينية: توسع مجموعة البريكس يظهر آفاقها المشرقة

1/2/2024 2:41:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الثلاثاء، أن توسع مجموعة "البريكس" أظهر آفاقها المشرقة، مشيرا إلى ثقة الصين التامة في مستقبل "البريكس"، وأن آلية تعاون المجموعة زادت من التماسك والتأثير وصارت قوة إيجابية ومستقرة من أجل تحقيق منافع في الشؤون الدولية.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن المتحدث قوله - خلال المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الصينية - "إنه بناء على طلب الدول المعنية قررت البريكس توسيع عضويتها، الأمر الذي يخدم الطموح المشترك للأسواق الناشئة والدول النامية، ويتبع الاتجاه العالمي نحو التعددية القطبية"، مشددا على أن بلاده ستعمل مع شركاء البريكس لتحقيق نتائج جديدة في التعاون الأكبر بين دول المجموعة.


يذكر أنه في عام 2006، اتفقت أربع دول، هي: البرازيل وروسيا والهند والصين، على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك"، ثم أنضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".. وأنضمت كذلك دول: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى المجموعة في الأول من يناير الجاري، ما أدى إلى مضاعفة عضوية المجموعة من 5 إلى 10 دول.







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