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الفلبين:ارتفاع الإصابات جراء الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد إلى 443

1/2/2024 2:41:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين جراء انفجارات الألعاب النارية المرتبطة باحتفالات العام الجديد إلى 443 إصابة، وذلك بعدما سجلت 212 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين فقط.


وذكرت وزارة الصحة أن المؤسسات الصحية وثقت أول حالة وفاة جراء انفجارات الألعاب النارية، مشيرة إلى أن 57 % تقريبا من الإصابات حدثت في العاصمة مانيلا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية .


يأتي ذلك في ظل استمرار السلطات الفلبينية في تحذير المواطنين من استخدام الألعاب النارية الخطرة وترك استخدامها للعروض الاحترافية.


وكانت السلطات أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات حتى 4 يناير الجاري ، إذ تتوقع أن تستمر الإصابات في التوافد على المؤسسات الطبية نظرا لشيوع استخدام الألعاب النارية بين المواطنين.







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