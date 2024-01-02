متحدث جيش الاحتلال عن اغتيال العاروري: مستعدون لكل السيناريوهات ونركز على محاربة حماس

MENAFN - Youm7) علق متحدث جيش الاحتلال على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة قائلا: "مستعدون لكل السيناريوهات ونركز على محاربة حركة حماس".وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية إننا سنواصل حربنا في قطاع غزة ونغيّر من التعليمات وفق التطورات.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.



