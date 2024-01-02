إعلام إسرائيلى: الولايات المتحدة لم تعلم مسبقا بعملية اغتيال العاروري

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، إن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت عن مسؤولين أمريكيين،إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بعملية اغتيال العاروري.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي لاسيما، وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.



