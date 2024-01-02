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حسن موسى مديرا فنيا لدكرنس خلفا لعلاء نوح

1/2/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس إدارة دكرنس إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء نوح والتعاقد مع حسن موسى كمديرا فنيا للفريق بالرغم من فوز الفريق اليوم على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ15 من دورى المحترفين .

يأتي ذلك نظرا لسوء المستوى الذى ظهر عليه الفريق وتراجع ترتيبه بالدورى وابتعاده عن العشرة المستمرين في الدورى ، وهو ما جعل الخضر إبراهيم رئيس دكرنس يقرر الإطاحة به والتعاقد مع حسن موسى .

ويحتل دكرنس بعد فوز اليوم المركز الـ12 برصيد 19 نقطة ، وكان علاء نوح رحل عن دمنهور بعد مباراتين فقط من أجل تولى دكرنس قبل أن يرحل من جديد








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