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المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

1/2/2024 2:41:30 PM
(MENAFN- Youm7)
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمباريات كأس الرابطة التي يستهلها الفريق بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 يناير الجاري.



وأدى الفريق مرانه بعد الحصول على راحة لمدة يومين وحرص طلعت محرم المدير الفني على عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون لوضع خطة الإعداد الفترة المقبلة كما عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران.



وكانت أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.



وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .



وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.



وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:



- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.



- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.



- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.












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