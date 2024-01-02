حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024

(MENAFN
- Youm7)
شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا، والأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري، وهشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية، ومنتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا .
لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور
وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا
هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية
تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس ، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء
شاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول
يستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024
الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات أشيمبونج بعد التوصل لاتفاق بتقسيط الغرامة
أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو
انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية وزيادة الفرق المشاركة لـ 8 أندية محلية وأوروبية
ينظم نادي زد الرياضي نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية للناشئين مواليد عام 2009، خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة،
محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.
تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.
الأهلى يرحب برحيل أليو ديانج وينتظر العروض الرسمية فى يناير أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي
الأهلي
لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا
يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.
الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري
يستغل مسئولو النادي
الأهلي
فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.
المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى
أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن
مروان حمدي
مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.
تطورات فى أزمة إيقاف قيد الزمالك.. تعرف عليها
شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى
الزمالك
في حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، كما يجرى مسئولو الزمالك حاليا إجراءات سداد حق رعاية سامسون أكينولا لدى نادى ليون النيجيرى، بالاضافة إلى انفراجة فى غرامة شيكابالا لدى سبورتنج لشبونة البرتغالى، والغرامة المستحقة لصالح الغانى اتشمبونج لاعب الفريق السابق.
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