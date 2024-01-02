حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا، والأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري، وهشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية، ومنتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا .

لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور

وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا

هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية

تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس ، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء

شاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول

يستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات أشيمبونج بعد التوصل لاتفاق بتقسيط الغرامة

أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو

انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية وزيادة الفرق المشاركة لـ 8 أندية محلية وأوروبية

ينظم نادي زد الرياضي نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية للناشئين مواليد عام 2009، خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة،

محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا





يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.الأهلى يرحب برحيل أليو ديانج وينتظر العروض الرسمية فى يناير أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الناديالأهليلديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.





الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري

يستغل مسئولو الناديالأهليفترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أنمروان حمديمهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.

تطورات فى أزمة إيقاف قيد الزمالك.. تعرف عليها

شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى

الزمالك

في حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، كما يجرى مسئولو الزمالك حاليا إجراءات سداد حق رعاية سامسون أكينولا لدى نادى ليون النيجيرى، بالاضافة إلى انفراجة فى غرامة شيكابالا لدى سبورتنج لشبونة البرتغالى، والغرامة المستحقة لصالح الغانى اتشمبونج لاعب الفريق السابق.







