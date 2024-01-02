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وزير (الشؤون) يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري

1/2/2024 2:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بحضور ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة ومؤسسات النفع العام.
وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إن الاجتماع استعرض آخر إنجازات الأمانة العامة للمجلس والتحديات التي تواجهها وما يتعلق بمجال التوعية الأسرية بشأن قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.
وأضافت أن وزير الشؤون أكد خلال الاجتماع ضرورة مواكبة التطور الرقمي والتقنيات الحديثة وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الإحصائيات الخاصة بالعنف الأسري. (النهاية)

م ذ م / م ص ع


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