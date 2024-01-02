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الحرس البحري التونسي يعلن احباط 26 محاولة هجرة غير نظامية

1/2/2024 2:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 1 (كونا) -- أعلن الحرس البحري التونسي اليوم الثلاثاء احباط 26 محاولة هجرة غير نظامية للوصول إلى سواحل إيطاليا وانقاذ نحو 201 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة من الغرق في عرض البحر المتوسط.
وقالت الادارة العامة للحرس الوطني في بيان أن وحداتها البحرية أحبطت 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 188 مهاجرا أغلبهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي عملية أمنية أخرى ضبطت عناصر إقليم الحرس الوطني بمحافظة (صفاقس) وسط شرقي تونس خمسة من منظمي عمليات الهجرة وقاموا بحجز 10 مراكب حديدية وثمانية محركات بحرية بعد إحباط نحو 12 محاولة للهجرة نحو سواحل إيطاليا.
وفي محافظة (نابل) شمالي تونس أحبطت وحدات المنطقة البحرية بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 12 مهاجرا تونسيا وفتاة أجنبية.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين بعد مراجعة النيابة العامة.
وتحولت تونس الى ما يعرف ب"بلد عبور" للكثير من سكان دول جنوب الصحراء أملا في الهجرة عبر القوارب نحو سواحل إيطاليا التي تبعد 70 كيلومترا. (النهاية)

خ س ج / ر س



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