الحرس البحري التونسي يعلن احباط 26 محاولة هجرة غير نظامية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 1 (كونا) -- أعلن الحرس البحري التونسي اليوم الثلاثاء احباط 26 محاولة هجرة غير نظامية للوصول إلى سواحل إيطاليا وانقاذ نحو 201 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة من الغرق في عرض البحر المتوسط.
وقالت الادارة العامة للحرس الوطني في بيان أن وحداتها البحرية أحبطت 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 188 مهاجرا أغلبهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي عملية أمنية أخرى ضبطت عناصر إقليم الحرس الوطني بمحافظة (صفاقس) وسط شرقي تونس خمسة من منظمي عمليات الهجرة وقاموا بحجز 10 مراكب حديدية وثمانية محركات بحرية بعد إحباط نحو 12 محاولة للهجرة نحو سواحل إيطاليا.
وفي محافظة (نابل) شمالي تونس أحبطت وحدات المنطقة البحرية بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 12 مهاجرا تونسيا وفتاة أجنبية.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين بعد مراجعة النيابة العامة.
وتحولت تونس الى ما يعرف ب"بلد عبور" للكثير من سكان دول جنوب الصحراء أملا في الهجرة عبر القوارب نحو سواحل إيطاليا التي تبعد 70 كيلومترا. (النهاية)
خ س ج / ر س
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