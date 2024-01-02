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مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا

1/2/2024 2:41:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- وافقت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وتركيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أن المجلس عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووافق أيضا على برنامج للتعاون الإطاري لتعزيز الاستثمار الثنائي بين وزارة الاستثمار السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الهند "استثمر في الهند".
ونقلت (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري عقب الجلسة أن المجلس اشار إلى التقدم المحرز في مبادرة (منار) (السعودية - اليابانية ) للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والتي تعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى (الويبو) وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية وهيئة الإعلام الأردنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما وافق المجلس على التباحث مع الجانب الصيني في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية و تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع




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