مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- وافقت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وتركيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أن المجلس عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووافق أيضا على برنامج للتعاون الإطاري لتعزيز الاستثمار الثنائي بين وزارة الاستثمار السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الهند "استثمر في الهند".
ونقلت (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري عقب الجلسة أن المجلس اشار إلى التقدم المحرز في مبادرة (منار) (السعودية - اليابانية ) للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والتي تعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى (الويبو) وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية وهيئة الإعلام الأردنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما وافق المجلس على التباحث مع الجانب الصيني في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية و تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
MENAFN02012024000071011013ID1107678026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.