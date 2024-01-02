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العربي يتعادل مع القادسية (2 - 2) في قمة الجولة الـ13 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- تعادل فريقا العربي والقادسية اليوم الثلاثاء بنتيجة (2 - 2) في انطلاق مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وشهدت (قمة الجولة) التي أقيمت على استاد صباح السالم بالنادي العربي إثارة وندية بين الفريقين حيث غلب على اللاعبين الطابع الحماسي المستمد من الحضور الجماهيري الغفير في المدرجات.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي إثر التحفظ الذي أبداه الفريقان وسط تكتل دفاعي قوي.
وشهد الشوط الثاني سجالا بين الفريقين وسط محاولات للتقدم لتصدر ترتيب البطولة ليفتتح القادسية التسجيل في الدقيقة الـ66 عبر لاعبه بدر المطوع ثم تعادل العربي في الدقيقة الـ73 عبر المحترف ايوالا.
وبعد احتساب حكم المباراة 14 دقيقة إضافية تقدم العربي عبر محترفه حمزة خابا في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء إلا أن القادسية أدرك التعادل في الدقيقة الـ95 عبر عبدالله مطاوع.
وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الأول فيما وصل القادسية إلى نقطته الـ29 يشغل بها المركز الثاني.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الأربعاء بلقاء النصر أمام خيطان والكويت مع الشباب فيما تختتم بعد غد بمواجهتي الفحيحيل ضد الجهراء وكاظمة مع السالمية. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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