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وزارة الإعلام الكويتية تنعى الإعلامي القدير ساير العنزي

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- نعت وزارة الإعلام الكويتية المغفور له بإذن الله تعالى "الإعلامي القدير" ساير العنزي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن بعد مسيرة إعلامية حافلة.
ونقلت (الوزارة) في بيان لها تعازي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والقياديين والعاملين فيها لذوي الفقيد ومحبيه وللأسرة الإعلامية على هذا المصاب سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
واستذكرت في بيانها مسيرة أحد رجالاتها الذين ساهموا في تطور مسيرة الإعلام الكويتي من خلال تقلده لعدد من المناصب الإدارية والفنية.
وقدم الراحل خلال مسيرته العديد من البرامج الإذاعية منها (حروف الأثير) و(أوراقي) و(تذكرة سفر) والتلفزيونية منها (الحكم بعد المداولة) و(جسر الخير). (النهاية) م د م / م ص ع

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