وزارة الإعلام الكويتية تنعى الإعلامي القدير ساير العنزي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- نعت وزارة الإعلام الكويتية المغفور له بإذن الله تعالى "الإعلامي القدير" ساير العنزي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن بعد مسيرة إعلامية حافلة.
ونقلت (الوزارة) في بيان لها تعازي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والقياديين والعاملين فيها لذوي الفقيد ومحبيه وللأسرة الإعلامية على هذا المصاب سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
واستذكرت في بيانها مسيرة أحد رجالاتها الذين ساهموا في تطور مسيرة الإعلام الكويتي من خلال تقلده لعدد من المناصب الإدارية والفنية.
وقدم الراحل خلال مسيرته العديد من البرامج الإذاعية منها (حروف الأثير) و(أوراقي) و(تذكرة سفر) والتلفزيونية منها (الحكم بعد المداولة) و(جسر الخير). (النهاية) م د م / م ص ع
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