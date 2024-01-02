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رئيس الحكومة اللبنانية يدين الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 1 (كونا) -- دان رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى لسقوط عدد من الضحايا والجرحى.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن ميقاتي قوله إن الانفجار جريمة جديدة للاحتلال الاسرائيلي تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة على الجنوب والتي أدت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأضاف أن الانفجار هو "توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي يقوم بها لابعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان".
ودعا الدول المعنية الى ممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف استهدافاته محذرا من لجوء المستوى السياسي الاسرائيلي الى تصدير اخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية اللبنانية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة.
وجدد ميقاتي التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار الدولي رقم 1701 مشيرا الى تجاوز هذا القرار وخرقه من الاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية في بيان منفصل أن حصيلة القتلى في انفجار الضاحية الجنوبية ارتفع الى ستة اشخاص.
وقالت ان الانفجار الذي استهدف مكتبا لحركة (حماس) في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت ادى الى مقتل مسؤول حماس في الضفة الغربية صالح العاروري وآخرين واصابة عدد من الاشخاص.
واشارت الى ان اجتماعا للفصائل الفلسطينية كان يعقد عندما تم الاستهداف ب"صاروخين على مكتب حماس وسيارات المرافقة المركونة امام المبنى". (النهاية)

ا ي ب / م ع ح ع



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