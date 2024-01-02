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(تقدم) و(الدعم السريع) يوقعان اتفاقا للعمل على وقف الحرب في السودان

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة عبدالله حمدوك وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الثلاثاء توقيع إعلان (أديس أبابا) للعمل على وقف الحرب في السودان.
وقالت المتحدثة باسم (تقدم) رشا عوض ان الاجتماعات بين الطرفين تركزت على قضايا رئيسية بينها القضية الإنسانية وكيفية التصدي للأزمة الإنسانية والاتفاق على تشكيل لجان لتقصي الحقائق وبحث السبل لحماية المدنيين من الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية عبر تدابير يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت عوض ان (تقدم) وجهت أيضا في وقت سابق دعوة لاجتماع مماثل مع قيادة الجيش مضيفة أنها تنتظر الرد على هذه الدعوة.
ووفقا للاعلان فإن قوات الدعم السريع "مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني".
واعتبر الإعلان أن مشروع خريطة الطريق وإعلان المبادئ "يشكل أساسا جيدا لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان" مضيفا أن (تقدم) ستطرح التفاهمات المتفق عليها مع قوات الدعم السريع على الجيش السوداني لتكون أساسا للوصول الى حل سلمي ينهي الحرب.
وشدد طرفا إعلان (أديس أبابا) أيضا على أن السلام المستدام في السودان ينبغي أن يستند إلى وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع وفقا لمعيار التعداد السكاني وفي إطار إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية.
كما أكدا أهمية وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده مشددين على ان "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية".
ودعا الإعلان إلى ان يكون نظام الحكم "فيدراليا ومدنيا وديمقراطيا يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة".
وأكد كذلك العمل على تهيئة الأجواء وتوفير الأمن لعودة المواطنين الى منازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب خصوصا في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة وذلك عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية.
كما اتفقت قوات الدعم السريع مع (تقدم) على تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهالي المناطق المتأثرة بالحرب لإعادة الحياة الى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام.
وتضم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) أحزابا ومنظمات مدنية تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين لوقف الحرب.
ومنذ الخامس عشر من ابريل 2023 اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الآلاف من المدنيين وشرد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ر س



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