(تقدم) و(الدعم السريع) يوقعان اتفاقا للعمل على وقف الحرب في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة عبدالله حمدوك وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الثلاثاء توقيع إعلان (أديس أبابا) للعمل على وقف الحرب في السودان.
وقالت المتحدثة باسم (تقدم) رشا عوض ان الاجتماعات بين الطرفين تركزت على قضايا رئيسية بينها القضية الإنسانية وكيفية التصدي للأزمة الإنسانية والاتفاق على تشكيل لجان لتقصي الحقائق وبحث السبل لحماية المدنيين من الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية عبر تدابير يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت عوض ان (تقدم) وجهت أيضا في وقت سابق دعوة لاجتماع مماثل مع قيادة الجيش مضيفة أنها تنتظر الرد على هذه الدعوة.
ووفقا للاعلان فإن قوات الدعم السريع "مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني".
واعتبر الإعلان أن مشروع خريطة الطريق وإعلان المبادئ "يشكل أساسا جيدا لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان" مضيفا أن (تقدم) ستطرح التفاهمات المتفق عليها مع قوات الدعم السريع على الجيش السوداني لتكون أساسا للوصول الى حل سلمي ينهي الحرب.
وشدد طرفا إعلان (أديس أبابا) أيضا على أن السلام المستدام في السودان ينبغي أن يستند إلى وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع وفقا لمعيار التعداد السكاني وفي إطار إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية.
كما أكدا أهمية وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده مشددين على ان "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية".
ودعا الإعلان إلى ان يكون نظام الحكم "فيدراليا ومدنيا وديمقراطيا يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة وفي ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة".
وأكد كذلك العمل على تهيئة الأجواء وتوفير الأمن لعودة المواطنين الى منازلهم في المناطق التي تأثرت بالحرب خصوصا في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة وذلك عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية.
كما اتفقت قوات الدعم السريع مع (تقدم) على تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهالي المناطق المتأثرة بالحرب لإعادة الحياة الى طبيعتها وتشكيل لجنة مشتركة لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام.
وتضم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) أحزابا ومنظمات مدنية تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين لوقف الحرب.
ومنذ الخامس عشر من ابريل 2023 اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الآلاف من المدنيين وشرد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / ر س
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