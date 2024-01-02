لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الامن ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 1 (كونا) -- طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي ضد الكيان الاسرائيلي المحتل على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية عبر التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان ان الأخير طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم الشكوى على "خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية".
وكان ميقاتي اعتبر في بيان سابق ان الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت "جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما الى ادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب".
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان حصيلة القتلى في انفجار الضاحية ارتفع الى ستة اشخاص وان الغارة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي والتي استهدفت مكتب (حركة حماس) ادت الى مقتل المسؤول في حماس صالح العاروري وآخرين واصابة عدد من الاشخاص. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
MENAFN02012024000071011013ID1107678021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.