Wednesday, 03 January 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الامن ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 1 (كونا) -- طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي ضد الكيان الاسرائيلي المحتل على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية عبر التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان ان الأخير طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم الشكوى على "خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية".
وكان ميقاتي اعتبر في بيان سابق ان الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت "جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما الى ادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب".
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان حصيلة القتلى في انفجار الضاحية ارتفع الى ستة اشخاص وان الغارة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي والتي استهدفت مكتب (حركة حماس) ادت الى مقتل المسؤول في حماس صالح العاروري وآخرين واصابة عدد من الاشخاص. (النهاية)

أ ي ب / ر ج



MENAFN02012024000071011013ID1107678021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث