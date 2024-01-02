الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده الثابت بالوقوف الى جانب الصومال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 1 (كونا) -- اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء موقف بلاده الثابت بالوقوف الى جانب الصومال ودعم أمنها واستقرارها.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود تناولا خلاله العلاقات الثنائية.
واضاف المتحدث ان الاتصال تناول كذلك الاوضاع الاقليمية واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. (النهاية)
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