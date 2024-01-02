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الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده الثابت بالوقوف الى جانب الصومال

1/2/2024 2:41:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 1 (كونا) -- اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء موقف بلاده الثابت بالوقوف الى جانب الصومال ودعم أمنها واستقرارها.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار احمد فهمي في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود تناولا خلاله العلاقات الثنائية.
واضاف المتحدث ان الاتصال تناول كذلك الاوضاع الاقليمية واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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