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الرئيس التركي: صادرات تركيا حققت رقما قياسيا في 2023

1/2/2024 2:41:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 2 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن صادرات بلاده حققت في 2023 رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بارتفاعها بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتحقق 255 مليار و809 ملايين دولار أمريكي.
وقال اردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023 "حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023" مشيرا إلى أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية يبلغ حاليا 3ر21 مليار دولار.
وأوضح أن بلاده تعتزم رفع صادراتها من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024 مؤكدا أنها تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.
وأضاف أن "صادرات تركيا الى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 3ر8 بالمئة في حين زادت الصادرات إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنسبة 7ر1 بالمئة".
وأشار الى أنه يهدف الى خفض التضخم مبينا أنه في الفترة من عام 2012 الى عام 2022 سجل الاقتصاد التركي نموا سنويا بواقع 6 بالمئة في حين كان يسجل الاقتصاد العالمي متوسط 4ر3 بالمئة.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تحاول تعزيز علاقاتها مع جيرانها على أساس نهج "الربح المتبادل" مؤكدا أن العلاقات مع دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تسير في اتجاه إيجابي وتكتسب أبعادا جديدة. (النهاية)

ا ع س / م ع ح ع



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