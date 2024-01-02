الرئيس التركي: صادرات تركيا حققت رقما قياسيا في 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 2 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن صادرات بلاده حققت في 2023 رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بارتفاعها بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتحقق 255 مليار و809 ملايين دولار أمريكي.
وقال اردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023 "حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023" مشيرا إلى أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية يبلغ حاليا 3ر21 مليار دولار.
وأوضح أن بلاده تعتزم رفع صادراتها من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024 مؤكدا أنها تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.
وأضاف أن "صادرات تركيا الى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 3ر8 بالمئة في حين زادت الصادرات إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنسبة 7ر1 بالمئة".
وأشار الى أنه يهدف الى خفض التضخم مبينا أنه في الفترة من عام 2012 الى عام 2022 سجل الاقتصاد التركي نموا سنويا بواقع 6 بالمئة في حين كان يسجل الاقتصاد العالمي متوسط 4ر3 بالمئة.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تحاول تعزيز علاقاتها مع جيرانها على أساس نهج "الربح المتبادل" مؤكدا أن العلاقات مع دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تسير في اتجاه إيجابي وتكتسب أبعادا جديدة. (النهاية)
ا ع س / م ع ح ع
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