المهندسين تدين الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- دانت نقابة المهندسين الأردنيين الاعتداء الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى اغتيال عدد من قادة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان منهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاغتيال يأتي على درب الشهادة الطويل للعديد من الشهداء.

وأضافت أن هذه المقاومة تمثل مسيرة أمة نحو الحرية والتحرر والتحرير، ولن تتوقف إلا بانتصار يليق بالشهداء، معتبرة أن هذا الاستهداف هو تطور لافت ومفصلي ويفتح احتمالات الصراع على مصراعيها ويضع لبنان والمنطقة كلها على صفيح ساخن.

وأكدت النقابة أن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّدا الفشل الذريع للعدو الصهيوني في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة".

--(بترا)





ع ح/ ب ع/ هـ ح

02/01/2024 22:22:02