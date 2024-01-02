المهندسين تدين الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- دانت نقابة المهندسين الأردنيين الاعتداء الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى اغتيال عدد من قادة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان منهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاغتيال يأتي على درب الشهادة الطويل للعديد من الشهداء.
وأضافت أن هذه المقاومة تمثل مسيرة أمة نحو الحرية والتحرر والتحرير، ولن تتوقف إلا بانتصار يليق بالشهداء، معتبرة أن هذا الاستهداف هو تطور لافت ومفصلي ويفتح احتمالات الصراع على مصراعيها ويضع لبنان والمنطقة كلها على صفيح ساخن.
وأكدت النقابة أن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّدا الفشل الذريع للعدو الصهيوني في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة".
--(بترا)
ع ح/ ب ع/ هـ ح
02/01/2024 22:22:02
MENAFN02012024000117011021ID1107678018
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