تقارير أممية تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن أول حالة هدم لممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية في 2024، وذلك في منطقة المنية ببيت لحم.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن الفترة من 7 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني شهدت "زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك التوغلات التي قامت بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات المرسلة إلى مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالأعيان والبنية التحتية المدنية".

وأكد المكتب أن السلطات الإسرائيلية أشرفت على هدم 1,119 مبنى في الضفة الغربية العام الماضي، وهو رقم قياسي منذ بدء جمع البيانات في 2009، ما أدى إلى تهجير 2,210 فلسطينيين من منازلهم، مشددا على أن التهديد بتدمير المنازل ومصادر العيش "يساهم في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 22:07:03