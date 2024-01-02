الفيصلي يتعاقد مع اللاعب أبو هشهش

الفيصلي يتعاقد مع اللاعب أبو هشهش
التاريخ
1/2/2024 2:41:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب صهيب أبو هشهش لتمثيل فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفيصلي، في خبر رسمي، إن أبو هشهش الذي فسخ أمس عقده مع فريق مغير السرحان وقع اليوم على كشوفات النادي لمدة موسمين ونصف الموسم أي لغاية نهاية الموسم الكروي 2026.
وتكفل نائب رئيس النادي أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد اللاعب.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 22:04:49
MENAFN02012024000117011021ID1107678016
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