الفيصلي يتعاقد مع اللاعب أبو هشهش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب صهيب أبو هشهش لتمثيل فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفيصلي، في خبر رسمي، إن أبو هشهش الذي فسخ أمس عقده مع فريق مغير السرحان وقع اليوم على كشوفات النادي لمدة موسمين ونصف الموسم أي لغاية نهاية الموسم الكروي 2026.

وتكفل نائب رئيس النادي أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد اللاعب.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 22:04:49