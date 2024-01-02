الجزائر تتعهد بالدفاع عن القضية الفلسطينية خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إن بلاده "ستبذل كل ما في وسعها" للدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي بدأت في الأول من الشهر الحالي وتستمر عامين.

وقال بن جامع، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "هدفنا في الظرف الحالي وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء".

وأكد أنه من غير المنطقي وغير المقبول لا سياسيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا أن "يبقى مجلس الأمن، باعتباره الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مكتوف الأيدي وعاجزا تماما عن إيقاف هذه الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأبي".

وجدد بن جامع مطالبة الوفد الجزائري لدى الأمم المتحدة "بإلحاح شديد" بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 21:51:36