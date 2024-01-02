الجزائر تتعهد بالدفاع عن القضية الفلسطينية خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إن بلاده "ستبذل كل ما في وسعها" للدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي بدأت في الأول من الشهر الحالي وتستمر عامين.
وقال بن جامع، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "هدفنا في الظرف الحالي وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء".
وأكد أنه من غير المنطقي وغير المقبول لا سياسيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا أن "يبقى مجلس الأمن، باعتباره الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مكتوف الأيدي وعاجزا تماما عن إيقاف هذه الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأبي".
وجدد بن جامع مطالبة الوفد الجزائري لدى الأمم المتحدة "بإلحاح شديد" بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 21:51:36
MENAFN02012024000117011021ID1107678015
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