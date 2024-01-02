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لبنان يتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

1/2/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 كانون الثاني(بترا)- طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية من قبل إسرائيل.
وجاء هذا الإجراء بعد التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى كل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية"، وفق بيان صحفي صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
02/01/2024 21:45:52

MENAFN02012024000117011021ID1107678014

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