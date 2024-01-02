لبنان يتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

لبنان يتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
التاريخ
1/2/2024 2:41:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 كانون الثاني(بترا)- طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية من قبل إسرائيل.
وجاء هذا الإجراء بعد التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى كل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية"، وفق بيان صحفي صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
02/01/2024 21:45:52
MENAFN02012024000117011021ID1107678014
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