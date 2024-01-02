ندوة بالهاشمية تناقش المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 كانون الثاني (بترا)-عمر ضمرة- ناقشت ندوة حوارية في الجامعة الهاشمية المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة، والرؤى المستقبلية للديوان، والتي تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة.

وشارك في الندوة مدير الدراسات والتدريب في الديوان الدكتور منير المناصير، ومدير الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة في الديوان عامر الجراح.

وتحدث المناصير عن دور الديوان في التدقيق والرقابة المالية والإدارية على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مشيرًا إلى تمكن الديوان خلال 2022 من تحقيق وفر مالي مباشر وصل إلى 102.722.616 دينار، وذلك إما بتخفيض إنفاق أو زيادة إيراد، إضافة إلى مبالغ أخرى كبيرة تحققت جراء الرقابة المسبقة أو تقديم الاستشارات من قبل كوادر الديوان إلى الجهات الخاضعة إلى رقابته البالغ عددها 301 جهة.

وأفاد بأن التطلعات والرؤى المستقبلية لديوان المحاسبة تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتبني الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية، إضافة إلى التأكد من سلامة وكفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور المناصير أن ديوان المحاسبة يمارس حقه الدستوري وله سلطة رقابية يراقب من خلالها نفقات الدولة ووارداتها وحساب الأمانات والقروض والسلف والتسويات، وله اختصاصات رقابية وتشريعية وإدارية وليس له اختصاصات قضائية.

من جانبه، تطرق الجراح إلى توجهات الديوان في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجامعات، من حيث إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بتعزيز آليات ترتقي بالعمل الرقابي المهني، مشيدًا بالتعاون مع الجامعة وسرعة استجابتها في الرد على ملاحظات الديوان الرقابية.

بدوره، أشار رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون إلى الدور الحيوي والمهم للديوان، خاصة دوره في تعزيز الوعي بالمسؤولية الرقابية والمحافظة على الأموال العامة ودوره في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

مثلما أبدى رئيس قسم المحاسبة الدكتور منذر النمر، الذي أدار الندوة، استعداد القسم للتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة لإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة ودعم مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجامعات.

--(بترا)





ع ض/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 21:33:10