ندوة بالهاشمية تناقش المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 كانون الثاني (بترا)-عمر ضمرة- ناقشت ندوة حوارية في الجامعة الهاشمية المنافع المتحققة من قانون ديوان المحاسبة، والرؤى المستقبلية للديوان، والتي تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة.
وشارك في الندوة مدير الدراسات والتدريب في الديوان الدكتور منير المناصير، ومدير الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة في الديوان عامر الجراح.
وتحدث المناصير عن دور الديوان في التدقيق والرقابة المالية والإدارية على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مشيرًا إلى تمكن الديوان خلال 2022 من تحقيق وفر مالي مباشر وصل إلى 102.722.616 دينار، وذلك إما بتخفيض إنفاق أو زيادة إيراد، إضافة إلى مبالغ أخرى كبيرة تحققت جراء الرقابة المسبقة أو تقديم الاستشارات من قبل كوادر الديوان إلى الجهات الخاضعة إلى رقابته البالغ عددها 301 جهة.
وأفاد بأن التطلعات والرؤى المستقبلية لديوان المحاسبة تتمثل في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتبني الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية، إضافة إلى التأكد من سلامة وكفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور المناصير أن ديوان المحاسبة يمارس حقه الدستوري وله سلطة رقابية يراقب من خلالها نفقات الدولة ووارداتها وحساب الأمانات والقروض والسلف والتسويات، وله اختصاصات رقابية وتشريعية وإدارية وليس له اختصاصات قضائية.
من جانبه، تطرق الجراح إلى توجهات الديوان في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجامعات، من حيث إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بتعزيز آليات ترتقي بالعمل الرقابي المهني، مشيدًا بالتعاون مع الجامعة وسرعة استجابتها في الرد على ملاحظات الديوان الرقابية.
بدوره، أشار رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون إلى الدور الحيوي والمهم للديوان، خاصة دوره في تعزيز الوعي بالمسؤولية الرقابية والمحافظة على الأموال العامة ودوره في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
مثلما أبدى رئيس قسم المحاسبة الدكتور منذر النمر، الذي أدار الندوة، استعداد القسم للتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة لإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة ودعم مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجامعات.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 21:33:10
MENAFN02012024000117011021ID1107678013
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