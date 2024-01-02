تعيين مدربين في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قرر اتحاد الكرة الطائرة تعيين المدربين يعقوب القهوجي وإسلام ضراغمة في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية. وأكد اتحاد اللعبة اعتزازه بجميع المدربين المحليين، الذين يعتبرون جزءا مهما من عملية التطوير، ودورهم الكبير في اكتشاف اللاعبين المواهب، ومساهمتهم الواضحة في تحقيق المنتخبات الوطنية للنتائج المميزة. ويسعى اتحاد اللعبة لانتهاج خطوات تساهم في تطوير اللعبة على مختلف الصعد. --(بترا) خ خ/ب ع/ هـ ح 02/01/2024 21:09:15

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