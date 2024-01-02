تعيين مدربين في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية
التاريخ
1/2/2024 2:41:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قرر اتحاد الكرة الطائرة تعيين المدربين يعقوب القهوجي وإسلام ضراغمة في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.
وأكد اتحاد اللعبة اعتزازه بجميع المدربين المحليين، الذين يعتبرون جزءا مهما من عملية التطوير، ودورهم الكبير في اكتشاف اللاعبين المواهب، ومساهمتهم الواضحة في تحقيق المنتخبات الوطنية للنتائج المميزة.
ويسعى اتحاد اللعبة لانتهاج خطوات تساهم في تطوير اللعبة على مختلف الصعد.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 21:09:15
MENAFN02012024000117011021ID1107678012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.