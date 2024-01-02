مؤسسات حقوقية فلسطينية تعرب عن قلقها إزاء استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الثاني (بترا)-أمجد الشوا- أعربت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق عن قلقها البالغ إزاء استشهاد معتقل فلسطيني داخل سجن مجدو، أمس الاثنين، وهو الأسير أو المعتقل السابع الذي يتوفى في السجون الإسرائيلية خلال أقل من 3 أشهر.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء وسط استمرار تلقي تقارير ومعلومات عن سوء المعاملة وعمليات التعذيب التي يتلقاها المعتقلون والمعتقلات، في السجون الإسرائيلية والتي تزايدت بشكل خطير منذ 7 تشرين الأول الماضي، ما يستوجب التحقيق المستقل لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل عبد الرحمن باسم رشيد بحش، 24عاماً، من سكان البلدة القديمة في نابلس، مساء أمس داخل سجن مجدو في إسرائيل.

وأضافت المؤسسات أن مصلحة السجون الإسرائيلية اكتفت بالإعلان عن وفاة معتقل أمني في سجن مجدو، وأنه سيتم مراجعة الظروف، فيما أكدت مصادر من عائلة المعتقل أنه لم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة، وأنه كان يشتكي أحيانا من آلام في أذنيه، مشيرة إلى أنه معتقل منذ 31 أيار 2022، ومحكوم بالسّجن 35 شهراً.

وبحش هو الشهيد الفلسطيني الأول في أول يوم من 2024، والشهيد السابع ضمن المعلن عن وفاتهم رسميا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول، من بينهم إثنان من عمال غزة، فيما يدور الحديث عن وفيات أخرى من معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، حيث يجري إخفاء مئات الفلسطينيين رجالا ونساء، من قطاع غزة، قسريًّا، ومعاملتهم بقسوة وعنف وفق شهادات من معتقلين أفرج عنهم.

وأكدت المؤسسات أنها تتابع معطيات عن تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو لعمليات تعذيب وضرب شديدة في الآونة الأخيرة، كما استشهد داخله المعتقل عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عامًا) من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت، بعدما تناوب على ضربه عدد من سجاني الاحتلال.

ونوهت المؤسسات إلى تلقيها شهادات من معتقلين مفرج عنهم عن تزايد وتيرة التعذيب ضد المعتقلين خلال مرحلة الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، خاصة المئات من معتقلي قطاع غزة ممن اعتقلوا خلال الهجوم البري أو خلال نزوحهم القسري من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 21:05:49