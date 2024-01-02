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وزارة البيئة وجمعية العمل البيئي توقعان اتفاقية لتدوير النفايات

1/2/2024 2:41:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أربد 2 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة البيئة وجمعية العمل البيئي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات في محافظات الشمال.
وأكد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام، الدكتور أحمد عبيدات، خلال الاجتماع، أهمية تكثيف برامج التوعية البيئية وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل فعال.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، المهندس فاروق الهزايمة، إن الهدف من الاتفاقية تنمية الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة في محافظات الشمال بموضوع فرز النفايات الصلبة غير الخطرة، وإعادة تدويرها وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البيئية التي تخدم البيئة.
وحضر الاتفاقية عضو مجلس أمناء الجمعية الفنان حسين طبيشات، ورئيسة قسم الوعي البيئي المهندسة شروق أبو طالب وأمين سر الجمعية حسان المومني.
--(بترا)
ا ح/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 20:46:51

MENAFN02012024000117011021ID1107678010

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