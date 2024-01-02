وزارة البيئة وجمعية العمل البيئي توقعان اتفاقية لتدوير النفايات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أربد 2 كانون الثاني (بترا)- وقعت وزارة البيئة وجمعية العمل البيئي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع فرز وإعادة تدوير المخلفات في محافظات الشمال.
وأكد مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام، الدكتور أحمد عبيدات، خلال الاجتماع، أهمية تكثيف برامج التوعية البيئية وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل فعال.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، المهندس فاروق الهزايمة، إن الهدف من الاتفاقية تنمية الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة في محافظات الشمال بموضوع فرز النفايات الصلبة غير الخطرة، وإعادة تدويرها وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البيئية التي تخدم البيئة.
وحضر الاتفاقية عضو مجلس أمناء الجمعية الفنان حسين طبيشات، ورئيسة قسم الوعي البيئي المهندسة شروق أبو طالب وأمين سر الجمعية حسان المومني.
--(بترا)
ا ح/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 20:46:51
MENAFN02012024000117011021ID1107678010
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