رئيس الحكومة اللبنانية يتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 كانون الثاني( بترا)- اتهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إسرائيل بتنفيذ الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفر عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وقياديين من كتائب القسام.
وقال: إن هذا الانفجار جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأضاف أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، مهيبا بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها.
وحذر ميقاتي من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة.
وقال إن لبنان ملتزم كما هو على الدوام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن من يُسأل عن خرقها وتجاوزها هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا.
وأكد أن الشواهد تشير للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
02/01/2024 20:40:30
MENAFN02012024000117011021ID1107678009
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