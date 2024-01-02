رئيس الحكومة اللبنانية يتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار الضاحية الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 2 كانون الثاني( بترا)- اتهم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إسرائيل بتنفيذ الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفر عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وقياديين من كتائب القسام.

وقال: إن هذا الانفجار جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأضاف أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، مهيبا بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها.

وحذر ميقاتي من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة.

وقال إن لبنان ملتزم كما هو على الدوام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أن من يُسأل عن خرقها وتجاوزها هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا.

وأكد أن الشواهد تشير للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

02/01/2024 20:40:30