مالية النواب تناقش موازنة وزارة الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني(بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، إن وزارة الطاقة من الوزارات المهمة والاستراتيجية التي نعول على دورها في رفد الاقتصاد الوطني.

وبين السليحات أن موازنة وزارة الطاقة لعام 2024 بلغت نحو 32.3 مليون دينار بارتفاع نحو 6 ملايين دينار عن إعادة تقدير 2023، لافتا الى أن الانفاق الجاري بلغ نحو 6.5 مليون دينار بارتفاع قدر بـ 274 الف دينار لنمو الرواتب وتعبئة الشواغر.

وحضر الاجتماع: وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء سفيان البطانية.

وأشار السليحات إلى أن النفقات الرأسمالية للوزارة بلغت نحو 25.8 مليون دينار بارتفاع نحو 5.7 مليون دينار.

من جهته، أكد الخرابشة أن مشاريع الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن حفر 18 بئرًا للتنقيب عن البترول خلال عامي 2024 و 2025.

وقال إن بند التنقيب عن البترول بلغ من خلال تسويق المناطق الاستكشافية ما قيمته 1.5 مليون دينار، حددت ضمن الجداول المالية لموازنة الوزارة.

وبين أن أولويات الوزارة خلال 2024 ستنفذ على عدة مراحل، يتخللها تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمستفدين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة على حساب فلس الريف، ودعم كفاءة الطاقة المتجددة للمباني التابعة للبلديات وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل عن طريق البنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الخرابشة أن من ضمن الأولويات زيادة عدد الأسر المستفيدة من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية وخفض كلف الطاقة على فاتورة المستفدين وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر العفيفة والفقيرة واستبدل وحدات التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأولويات تتضمن خفض كلف الطاقة على المواطنين والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائية، وإعداد خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين والتحول نحو وسائل النقل الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع.

وتابع الخرابشة ان الوزارة تسهم بتحقيق أهداف وطنية بخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعالة.

وكشف الخرابشة عن أن شركة البترول الوطنية تحقق نجاحات في حفر بئر غاز يفوق انتاجة معدلات إنتاج أحسن بئر تم حفره سابقا.

وفيما يتعلق بموازنة هيئة الطاقة الذرية فقد بلغت نحو 7.120 مليون دينار لعام 2024، بارتفاع قدر بـ497 الف دينار، منها 390 الف دينار مخصصات تعويضات العاملين نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلف التشغيل والإحداثيات الجديدة وتعبئة الشواغر و 100الف دينار ارتفاع نفقات تشغيلية.

بدورهم، قدم النواب: ناجح العدوان، علي الطراونة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيي، ونضال الحياري، وهايل عياش، وموسى هنطش جملة من التساؤلات والملاحظات أبرزها تتعلق بإيرادات فلس الريف والإنفاق ونتائج الانفاق في الدراسات والابحاث وسلة التزويد من الطاقة وشبكات التوزيع للغاز ، والمتاح للاستثمار والتنقيب عن البترول، والغاز ، والثروات.

وفيما يتعلق بموازنة هيئة الطاقة الذرية الأردنية، بين السليحات أن موازنة الهيئة بلغت نحو 13مليون دينار بارتفاع نحو 2.5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

من جانبه، قال طوقان إن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لهيئة الطاقة الذرية تبلغ نحو 12.970مليون دينار مقارنة مع 2023 التي بلغت فيه نحو 10.438مليون دينار بفارق بلغ 2.532 مليون دينار.

وأشار إلى أن الزيادة هي بالنفقات الرأسمالية بنحو 2.035 مليون دينار لارتفاع مخصصات مشروع إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي بقيمة 2.380 مليون دينار ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة بقيمة 25 الف دينار، وانخفاض مخصصات مشروع دعم مشاريع الطاقة بقيمة 370 الف دينار من جهة أخرى.

أما بخصوص موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد بلغت هذا العام نحو 6.7 مليون دينار بارتفاع نحو 691 الف دينار بنفقات الجارية بلغت نحو 5.8 مليون دينار وبارتفاع 651 الف دينار ونفقات رأسمالية 820 الف دينار وبارتفاع 50 الف دينار.

وأكد السليحات أهمية مضاعفة محطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية والعمل على جذب الاستثمارات الاستراتيجية في مجال التعدين، مطالبا بضرورة تزويد اللجنة بعدد التراخيص والتصاريح الممنوحة من الهيئة وتصنيفاتها.

وفيما يتعلق بموازنة شركة الكهرباء الوطنية، فقد بلغ فرق الخسارة بين شراء وبيع الكهرباء ما قيمته نحو 225 مليون دينار، وتراجع قيمة المنح بقيمة 14مليون دينار.

وارتفعت الخسائر حسب السليحات بنحو 40 مليون دينار في 2024 مقارنة باعادة تقدير 2023.

وطالب النواب بشرح مفصل لأسباب هذه الخسائر في ظل هيكلة الشرائح المنزلية، إضافة إلى تخفيضها على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما طالبوا بتزويدهم باتفاقيات الشركة ونتائج الربط الكهربائي وكلف الاستطاعة التي تتحملها الشركة.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء والتي بلغت إيراداتها نحو 94 مليون دينار بارتفاع نحو 700 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وبلغت نفقاتها الجارية نحو 38 مليون دينار بارتفاع نحو 1.1 مليون دينار فيما بلغت النفقات الرأسمالية 13 مليون دينار بانخفاض نحو 2.9 مليون دينار.

--(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 20:18:06