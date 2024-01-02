خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن ما بعد الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن مسألة اليوم التالي بعد الحرب في غزة.
وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن نتنياهو سيعقد اليوم، اجتماعين لمجلس الحرب وللمجلس الأمني المصغر، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 20:10:38
MENAFN02012024000117011021ID1107678007
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