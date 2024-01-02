خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن ما بعد الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن مسألة اليوم التالي بعد الحرب في غزة.

وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن نتنياهو سيعقد اليوم، اجتماعين لمجلس الحرب وللمجلس الأمني المصغر، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

--(بترا)





رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 20:10:38