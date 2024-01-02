حماس: اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت
التاريخ
1/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 كانون الثاني(بترا)- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء اليوم الثلاثاء.
وكانت طائرة مسيرة استهدفت مبنى يضم مكتبا لحركة حماس في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية عبر صواريخ أدت إلى انفجار كبير، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل.
وفرضت قوى الأمن اللبناني طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.
--(بترا)
هـ ح
02/01/2024 20:09:27
MENAFN02012024000117011021ID1107678006
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