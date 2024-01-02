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حماس: اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت

1/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 كانون الثاني(بترا)- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء اليوم الثلاثاء.
وكانت طائرة مسيرة استهدفت مبنى يضم مكتبا لحركة حماس في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية عبر صواريخ أدت إلى انفجار كبير، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل.
وفرضت قوى الأمن اللبناني طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.
--(بترا)
هـ ح
02/01/2024 20:09:27

MENAFN02012024000117011021ID1107678006

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