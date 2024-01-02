4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الأمل بخان يونس، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 16.

كما أضافت أن قصفا إسرائيليا دمر مسجدا ومنازل في منطقة معن، شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

02/01/2024 19:32:03

