4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس

4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس
التاريخ
1/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الأمل بخان يونس، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 16.
كما أضافت أن قصفا إسرائيليا دمر مسجدا ومنازل في منطقة معن، شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
02/01/2024 19:32:03
MENAFN02012024000117011021ID1107678004
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