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زراعة المفرق تباشر استقبال طلبات الحصول على شهادة المنشأ

1/2/2024 2:40:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية زراعة المفرق بدء استقبال طلبات الحصول على شهادة الإنتاج "المنشأ" اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتى نهاية آذار المقبل.
وقالت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لن يُسقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، داعية المزارعين إلى إحضار الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب.
وأضافت أن الوثائق المطلوبة تشمل سند تسجيل ساري المفعول، وعقد إيجار في حال كان المزارع مستأجرا، وكالة عدلية أو عقد مزراعة في حال وجود أكثر من شريك.
وأوضحت أن الطلب سيتم إدخاله مع الوثائق المطلوبة إلى نظام إصدار الشهادات الإلكتروني، وأنه لن تضيف أي قطعة بعد الإدخال، مشيرة إلى أن الشهادات ستصدر حسب تسلسل التقديم الإلكتروني.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ هـ ح
02/01/2024 19:28:32

MENAFN02012024000117011021ID1107678003

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