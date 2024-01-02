زراعة المفرق تباشر استقبال طلبات الحصول على شهادة المنشأ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية زراعة المفرق بدء استقبال طلبات الحصول على شهادة الإنتاج "المنشأ" اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتى نهاية آذار المقبل.
وقالت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لن يُسقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، داعية المزارعين إلى إحضار الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب.
وأضافت أن الوثائق المطلوبة تشمل سند تسجيل ساري المفعول، وعقد إيجار في حال كان المزارع مستأجرا، وكالة عدلية أو عقد مزراعة في حال وجود أكثر من شريك.
وأوضحت أن الطلب سيتم إدخاله مع الوثائق المطلوبة إلى نظام إصدار الشهادات الإلكتروني، وأنه لن تضيف أي قطعة بعد الإدخال، مشيرة إلى أن الشهادات ستصدر حسب تسلسل التقديم الإلكتروني.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ هـ ح
02/01/2024 19:28:32
MENAFN02012024000117011021ID1107678003
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