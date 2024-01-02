وزير الشؤون السياسية يحاضر في جامعة آل البيت حول الشباب والعمل الحزبي

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 2 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشة، أن العمل الحزبي والسياسي في هذه المرحلة يُعد واجبا وطنيا، وأن الأردن من أوائل الدول القائمة على أساس من احترام الرأي والرأي الآخر.

وقال الخريشه خلال محاضرة نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، حول "الشباب والعمل الحزبي"، إن الأردن وطن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مستنكراً جميع المحاولات الهادفة لتشويه صورة الحريات في العمل السياسي والحزبي والمواقف الأردنية تجاه القضايا العربية والراهنة.

وبين أن قانون الانتخاب الجديد وفر البيئة المثالية ومنح الشباب والمرأة فرصة أوسع في الحياة السياسية، من خلال التركيز في المرحلة المقبلة على أسس برامجية واضحة، مؤكدا أن البيئة التشريعية محفزة للشباب والمرأة للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأنهما من أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، إذ أتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية وعلينا جميعاً استثمارها.

وطمأن الخريشه الشباب الأردني بأنه لم يعد هناك عذرا يتعلق بالمخاوف من الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، مؤكدا أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية كافة لحماية حق الشباب والشابات في المشاركة السياسية والحزبية وتضمن لهم الحق في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وبين أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقل نسبة النساء والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة على الأقل لكل منهما، ما سيعزز من مشاركتهما في الأحزاب بشكل أكبر ما هو عليه الآن.

وأوضح أن قانون الانتخاب خفض سن الترشح إلى 25 عاما لمشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب، كما أنه زاد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح مقعدا لكل دائرة إنتخابية بدلا من كل محافظة، وأن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

من جهته، أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، أهمية الدور المناط بالجامعات في تحقيق التنمية السياسية وتعزيز انخراط الشباب في الحياة الحزبية، في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى التحديث تستمد رؤيتها من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال إن العمل الحزبي أصبح واجباً وطنياً يُحتّم على الجامعات لعب دور ريادي في التمهيد لمشاريع نُخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الاندماج في الاحزاب.

وأوضح أن الجامعة اتخذت عدة خطوات رائدة في توعية الطلبة وحثّهم على المشاركة الحزبية، أهمها إعادة هيكلة عمادة شؤون الطلبة، واستحداث دائرة تُعنى بالتثقيف والأحزاب السياسية لتكون حاضنة لأنشطة الطلبة في العمل الحزبي.

بدوره، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف شبيل، أهمية هذه المحاضرة في توعية الطلبة بكل ما هو جديد من تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي وأن يكونوا مساهمين فاعلين في صناعة القرار السياسي.

وفي ختام المحاضرة التي حضرها نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، دار نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن أسئلة واستفسارات الحضور.

--(بترا)





ه ق/ن ح/رق

02/01/2024 19:07:33