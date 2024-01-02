منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع القطاع الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) رندا حتاملة- عقدت وزارة الاتصال الحكومي في مبناها اليوم الثلاثاء، اللقاء الثالث لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "القطاع الزراعي واقع وإنجازات"، بمشاركة وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، والزراعة المهندس خالد الحنيفات.

وقال المبيضين خلال اللقاء إن الوزارة مستمرة بعقد لقاءات منتدى التواصل الحكومي، الذي يستضيف المسؤولين والمجتمع مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا الوطنية والمواضيع العامة.

وأضاف المبيضين "الأردن يعرف خيارته الاستراتيجية وسياسته، ونحن كحكومة نرغب بالتأثير في المواطنين بإيجابية نحو المستقبل، وهذا لا ينفصل عن ما يحيط بنا من حروب وتداعيات في المنطقة"، مؤكدًا أن قدرة الأردنيين وقيادتهم الهاشمية على النفاذ من الأزمات تُعد العنوان الأبرز للمملكة على مر تاريخها المعاصر.

وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقف الحرب على غزة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني عمل منذ اليوم الأول للأزمة على حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار، وإدامة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ومنع تهجير الغزيين.

وبين أن الحكومة بتوجيهات ملكية سامية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتواصل القيام بدورها في خدمة أبناء قطاع غزة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأهل في الضفة الغربية، وتسيير شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الضفة أيضا، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي لسلاح الجو الملكي إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في شمال وجنوب غزة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القطاع للتخفيف عنهم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانبه، استعرض الحنيفات أبرز إنجازات وزارة الزراعة خلال العام 2023 وأهم خطط 2024، مشيرا إلى أن الوزارة أحرزت خطوات تقدمية في مجالات متعددة العام الماضي، خاصة في مجالي الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وقال إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل إلى نحو 20 بالمئة، وإن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف "كون القطاع الزراعي اللبنة الأساس لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثرا بتداعيات التغير المناخي، فقد حظي بتوجيهات ومراقبة مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في العام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى العام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي.

وأشار الحنيفات إلى استحداث برنامج تعزيز الإستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وقال إن الوزارة مولت 233 مزارعا بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بتكلفة 52.485 مليون دينار، أدت الى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.

وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية لتوسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين، والسير بإجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من مخاطر طبيعية قد تلحق أضرارا بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية.

وقال إنه جرى دعم إنشاء 2000 بئر لجمع المياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية، و63 سدا وحفيرة ترابية في البادية، وإنشاء جابيونات في مساقط مائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية، وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كيلومترا، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة جرى تشغيلها في سدي الموجب بالكرك والتنور بالطفيلة.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية، واستحداث برنامج حماية وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية، وإحالة عطاء لشراء معدات وأجهزة لإنشاء مستشفيين بيطريين في إقليمي الشمال والجنوب.

وقال إنه جرى تحصين 75 بالمئة من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي، مشيرا إلى إنجاز 30 بالمئة من بنك البذور وستتم متابعة إنجازه خلال العام الحالي، وحفر 10 آلاف بئر.







--(بترا)





رح/ن ح/رق





02/01/2024 18:53:10