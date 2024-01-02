زها الثقافي يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن مركز زها الثقافي، عن بدء التسجيل لمجموعة من الورشات التدريبية المتنوعة المجانية، ضمن برنامج النادي الشتوي والموجهة للأطفال ضمن فئاتهم العمرية المختلفة، والمقرر انطلاقها من 4 إلى 31 الشهر الحالي.

وبين المركز أن ورشات التدريب يتم تشغيلها بدعم من أمانة عمان الكبرى ووزارة الادارة المحلية. داعيا الراغبين بالتسجيل الاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الرابط:

--(بترا)





ع ع/رق





02/01/2024 18:26:41