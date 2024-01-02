زها الثقافي يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن مركز زها الثقافي، عن بدء التسجيل لمجموعة من الورشات التدريبية المتنوعة المجانية، ضمن برنامج النادي الشتوي والموجهة للأطفال ضمن فئاتهم العمرية المختلفة، والمقرر انطلاقها من 4 إلى 31 الشهر الحالي.
وبين المركز أن ورشات التدريب يتم تشغيلها بدعم من أمانة عمان الكبرى ووزارة الادارة المحلية. داعيا الراغبين بالتسجيل الاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الرابط:
--(بترا)
ع ع/رق
02/01/2024 18:26:41
MENAFN02012024000117011021ID1107678000
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