منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم الثلاثاء، عن منح تدريبية للمهندسات الزراعيات في مجال التكيف مع التغير المناخي في قطاع الزراعة، بدعم من صندوق المناخ الأخضر GCF، وبالشراكة مع جامعة مؤتة /مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة.

وبحسب بيان للمنظمة، يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الاخضر، وتنفذه المنظمة في المملكة من خلال وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبينت المنظمة أن المنح التدريبية المتاحة للمهندسات الزراعيات اللاتي لديهن الرغبة في التطوع وخدمة المجتمع في مجال التكيف مع تغير المناخ، ليكونن جزءا من نشاط تكوين كادر من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة.

ودعت الراغبات في الحصول على المنح التدريبية، الدخول الى الموقع الإلكتروني: ، ومن ثم الرابط الذي يحمل عنوان التقدم للمنحة، حيث تأتي المنح ضمن مشروع بناء القدرة على التكيّف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة إستخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ) الذي ينفذ مشاريعه في محافظات حوض البحر الميت: معان، والكرك والطفيلة ومادبا.

وستخضع المهندسات الزراعيات اللاتي يتم إختيارهن بناء على معايير الاختيار التي يحددها المشروع، للتدريب مدة 6 أشهر، ليصبحن مدربات متخصصات في تدريب النساء على التكيف مع تغير المناخ، وذلك في إطار إنشاء كادر من 400 من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع التي يستهدفها المشروع، حيث سيستمر تقديم الطلبات حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

--(بترا)

رح/رق

02/01/2024 18:18:47

