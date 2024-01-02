منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم الثلاثاء، عن منح تدريبية للمهندسات الزراعيات في مجال التكيف مع التغير المناخي في قطاع الزراعة، بدعم من صندوق المناخ الأخضر GCF، وبالشراكة مع جامعة مؤتة /مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة.
وبحسب بيان للمنظمة، يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الاخضر، وتنفذه المنظمة في المملكة من خلال وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبينت المنظمة أن المنح التدريبية المتاحة للمهندسات الزراعيات اللاتي لديهن الرغبة في التطوع وخدمة المجتمع في مجال التكيف مع تغير المناخ، ليكونن جزءا من نشاط تكوين كادر من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة.
ودعت الراغبات في الحصول على المنح التدريبية، الدخول الى الموقع الإلكتروني: ، ومن ثم الرابط الذي يحمل عنوان التقدم للمنحة، حيث تأتي المنح ضمن مشروع بناء القدرة على التكيّف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة إستخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ) الذي ينفذ مشاريعه في محافظات حوض البحر الميت: معان، والكرك والطفيلة ومادبا.
وستخضع المهندسات الزراعيات اللاتي يتم إختيارهن بناء على معايير الاختيار التي يحددها المشروع، للتدريب مدة 6 أشهر، ليصبحن مدربات متخصصات في تدريب النساء على التكيف مع تغير المناخ، وذلك في إطار إنشاء كادر من 400 من النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع التي يستهدفها المشروع، حيث سيستمر تقديم الطلبات حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي.
--(بترا)
رح/رق
02/01/2024 18:18:47
MENAFN02012024000117011021ID1107677999
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