3.2 مليار دولار حوالات المغتربين لنهاية تشرين الثاني الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حوالات العاملين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، بلغ حجم حوالات العاملين في الخارج خلال الـ11 شهرا من العام الماضي 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 3.133 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وأظهرت البيانات، ارتفاعا في حوالات العاملين في الخارج خلال تشرين الثاني الماضي، بنسبة 3.3 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر خلال العام 2022، لتبلغ 313.5 مليون دولار.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج إلى جانب الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي من الروافد الرئيسية للاحتياطي الأجنبي للمملكة، والتي بلغت حوالي 17.1 مليار دولار.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
02/01/2024 18:04:49
MENAFN02012024000117011021ID1107677998
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