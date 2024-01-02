3.2 مليار دولار حوالات المغتربين لنهاية تشرين الثاني الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حوالات العاملين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، بلغ حجم حوالات العاملين في الخارج خلال الـ11 شهرا من العام الماضي 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 3.133 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وأظهرت البيانات، ارتفاعا في حوالات العاملين في الخارج خلال تشرين الثاني الماضي، بنسبة 3.3 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر خلال العام 2022، لتبلغ 313.5 مليون دولار.

وتعتبر حوالات العاملين في الخارج إلى جانب الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي من الروافد الرئيسية للاحتياطي الأجنبي للمملكة، والتي بلغت حوالي 17.1 مليار دولار.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

02/01/2024 18:04:49