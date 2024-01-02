أبو طعيمة مدربا لفريق الوحدات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن نادي الوحدات عن تعيين المدرب أمجد أبو طعيمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب السابق العُماني رشيد جابر.

وقال الناطق الرسمي للنادي عوض الأسمر، إن مجلس إدارة النادي وافق اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وأشار إلى أن المجلس وافق أيضا على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية، ومحمد جمال مديرا للفريق.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

02/01/2024 18:01:35