2667 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2667 طنا، منها 1726 طن خضار، و724 طن فواكه، و261 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 15 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و55، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 25 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/ف م/رق

02/01/2024 17:59:36