2667 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2667 طنا، منها 1726 طن خضار، و724 طن فواكه، و261 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 15 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و55، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 25 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/رق
02/01/2024 17:59:36
MENAFN02012024000117011021ID1107677996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.