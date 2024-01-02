الأمير الحسن يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- زار سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الثلاثاء، مستشفى أطباء بلا حدود المتخصص بالجراحة التقويمية في عمان.

واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى في قسمي العلاج الفيزيائي والدعم النفسي الاجتماعي.

وأثنى سموه، خلال لقائه أطباء ومسؤولين في المستشفى، وممثلين من منظمات دولية، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، على الإسهام الفعّال للمنظمة في التخفيف من أثر الحروب والاضطرابات للوصول إلى التمكين والارتقاء بالكرامة الإنسانية.

وأشار سموه إلى أهمية الارتكاز على الموضوعية والعملية خلال تقديم الخدمات الإنسانية وذلك لتوفير حق الحماية والاحترام.

وأكد سموه، ضرورة التمسك بالتضامن الإنساني خصوصاً مع تصاعد خطاب الاستقطاب والكراهية.

من جانبه، أكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأردن، معين الشائف، أنه وفي ظل الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة أصبح الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان التدفق السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة ضرورة ملحة.

ولفت الشائف إلى أهمية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في غزة دون تأخير، منوهاً إلى أن تحقيق الاستجابة يتطلب فتح نقاط دخول إضافية للمساعدات، وإرسال المزيد من الشاحنات،

وإنشاء آلية جديدة لتنسيق ومراقبة المساعدات، وإدامة بيئة مواتية لإيصال المساعدات في أنحاء القطاع كافة.

وأبدى الشائف استعداد منظمة أطباء بلا حدود لاستقبال جرحى جدد من قطاع غزة في أقرب فرصة لتقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفى.

وناقش الحضور تداعيات الأزمة الإنسانية والطبية داخل غزة بالتزامن مع عدم تقدير المجتمع الدولي لحقيقة وحجم المعاناة الإنسانية في غزة وعدم نجاعة الهدنة المؤقتة في تقدم الوضع الإنساني.

وأكدوا ضرورة مواصلة العمل للتخفيف من الضرر الذي حدث والذي سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني لتخفيفه.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

02/01/2024 18:07:47