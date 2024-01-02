ارتفاع رصيد الدين الحكومي بواقع 447 مليون دينار في تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) رائف الشياب- ارتفع رصيد الدين الحكومي في تشرين الأول الماضي، نحو 447 مليون دينار، مقارنة بشهر أيلول من العام الماضي.

ووصل الدين إلى 32.301 مليار دينار أو ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول العام الماضي، مقابل 30.667 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 17.914 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول الماضي، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال تشرين الأول الماضي حوالي 34.9 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 229.5 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 14.386 مليار دينار أو ما نسبته 39.9 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لتشرين الأول الماضي مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية العام 2022 وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2021.

-- (بترا)

ر ش/م ف/رق

02/01/2024 17:57:06