مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
1/2/2024 2:40:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2442 .
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول نحو 3.6 مليون سهم، موزعة على 2469 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 49 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ف م/رق
02/01/2024 17:52:53
MENAFN02012024000117011021ID1107677993
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