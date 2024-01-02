مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2442 .

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول نحو 3.6 مليون سهم، موزعة على 2469 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 49 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/ف م/رق

02/01/2024 17:52:53