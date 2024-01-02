المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) أمين الرواشدة- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ضمن برنامج اللجنة لمناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

واستهل السليحات الجلسة التي حضرتها وزيرة العمل ناديا الروابدة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه، ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس هيئة تطوير المهارات الدكتورة رغدة الفاعوري، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بالتهنئة ببدء العام الجديد، متمنياً لكافة القطاعات العمل لتحقيق طموحاتنا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، وأن يعم السلام في أرجاء فلسطين المحتلة كافة.

وأوضح السليحات أن موازنة وزارة العمل، بلغت نحو 29.4 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2024، وبنفقات جارية بلغت نحو 8.7 مليون دينار بارتفاع نحو 400 ألف دينار، وبنفقات رأسمالية بلغت نحو 20.7 مليون دينار بانخفاض نحو 9.8 مليون دينار، لافتا إلى أن التخفيض جاء في مشروع البرنامج الوطني للتشغيل.

من جانبها، أكدت الروابدة، دور الوزارة في الجانب الرقابي لاسيما تنفيذ الحملات على العمالة الوافدة غير القانونية وتصويب أوضاعها، إضافة إلى تعزيز مشاركة وعمل المرأة من خلال مشاريع التنمية والتشغيل .

وبينت أن حجم العمالة السورية المرخصة خلال العام 2023 بلغ حوالي 90 ألف تصريح عمل نظامي، في الوقت الذي أكدت فيه عدم القدرة على حصر العمالة غير النظامية من العاملين السوريين، إضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ أي اجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية كون من يحمل صفة لاجئ لا نستطيع تسفيره.

وأشارت إلى أن العمالة المنزلية محكومة بالأنظمة والتعليمات والتي بلغت حوالي 53 ألف عامل منزلي.

وقالت إن برنامج التشغيل الوطني مرصود له حوالي 20 مليون دينار، حيث وفر البرنامج حوالي 32 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وبخصوص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قال الطراونة، إن نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، ستكون في العام 2033.

وأشار الطراونة إلى أن نقطة التعادل الثانية ستكون عام 2044، حيث سيتم ضخ أموال بعد النقطة الأولى بقيمة 180 مليون دينار، لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار دينار في النقطة الثانية، إضافة إلى تقديم شرح للجنة عن عدد المشتركين في الضمان، وعدد المتقاعدين ونسب الشيخوخة والتقاعد المبكر ، ونقطة التعادل والدراسات الاكتوارية بين الاشتراكات والتقاعد، والتزام كافة الجهات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، وهل هناك نمو بالمشتركين، وبرامج المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين.

من جهته، أشار كناكرية إلى أن موجودات الصندوق بلغت 14.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن حجم محفظة أدوات السوق النقدي للصندوق بلغت 1.9 مليار دينار، ومحفظة السندات 8.4 مليار دينار، ومحفظة القروض 543 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 2.3 مليار دينار، والمحفظة العقارية 829 مليون دينار، والاستثمارات السياحية 323.7 مليون دينار.

وأضاف أن الصندوق حقق دخلاً بقيمة 724 مليون دينار نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 606 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 19.5 بالمئة.

وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يقوم بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالشراكة مع القطاع الخاص، واهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق، إضافة إلى مشاريع الشراكة.

وأشار إلى قيام الصندوق بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها، مشروع انشاء مدارس حكومية، ومشروع الناقل الوطني.

وبلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني، نحو 20 مليون دينار بارتفاع 1.6 مليون دينار، وبنفقات جارية بلغت نحو 15.6 مليون دينار بارتفاع نحو مليون دينار منها 902 ألف النمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، أما النفقات الرأسمالية في المؤسسة، بلغت نحو 6.4 مليون دينار، بارتفاع 555 ألف دينار.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة إبراهيم الطراونة، إن عدد المستفيدين من مختلف برامج المؤسسة وصل إلى 10 آلاف مستفيد، حيث تم تطوير 19 برنامجا تدريبيا خلال العام 2023، وان هناك توجها لتطوير 20 برنامجا لمختلف التخصصات في العام الحالي 2024.

وأضاف أن فروع المؤسسة تغطي كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى توجه المؤسسة للتوسع في مناطق الأطراف.

وبلغت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نحو 10.7 مليون دينار بارتفاع 875 الف دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، أما النفقات الجارية فقد بلغت نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 271 ألف دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 9.1 مليون دينار بارتفاع 604 ألف دينار.

أما بخصوص صندوق التنمية والتشغيل وهو أداة إقراضية يوفر منافذ هادفة لتطبيق سياسة الحكومة من خلال وزارة العمل، فقد بلغت ايرادات الصندوق نحو 5.7 مليون دينار بانخفاض بقيمة 76 ألف دينار، في حين بلغت موازنته الانفاقية نحو 2.6 مليون دينار بارتفاع 91 ألف مقارنة في إعادة تقدير 2023، بينما النفقات الجارية بلغت نحو 2.5 مليون دينار بارتفاع 91 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت 100 ألف دينار نفس مخصص 2023، منها 40 ألف مركبات، وهو مخصص متكرر، إذ بلغ 75 ألف خلال العام 2023.

من جهته، قال الوريكات، إن الصندوق قدم العام الماضي 20 مليون دينار، استفاد منها 200 شاب وشابة، مشيراً إلى أنه في العام المقبل، وضع الصندوق خطة لتمويل 2400 مشروع، بقيمة 22 مليون دينار، إضافة إلى أن الصندوق يعتمد على ايراداته الذاتية ويدعم كل فكرة ريادية للشباب الباحثين عن عمل، واتخذ مجموعة اجراءات تخفيفية، كتأجيل الأقساط والسماح بإعادة الجدولة والتسويات للمقترضين.

وبين الوريكات أن هدف الصندوق هو تشجيع الشباب الأردني على إقامة مشاريع ومبادرات ريادية لتشغيل الشباب وتخفيف نسب البطالة.

--(بترا)

أ ر/ ع س/ ف م/رق

02/01/2024 17:51:52