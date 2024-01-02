وزير البيئة يلتقي السفير العُماني لدى المملكة

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة. وأكد الردايدة والعجيلي، أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية. --(بترا) رح/م ف/رق 02/01/2024 17:37:04

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