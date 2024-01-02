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قصف إسرائيلي مكثف على بلدات لبنانية

1/2/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 كانون الثاني (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الثلاثاء، لقصف إسرائيلي مكثف، على بلدات، كفرشوبا وأطراف علما الشعب، والضهيرة، وطير حرفا، واحراج اللبونة ووادي حامول في خراج الناقورة، والمنطقة الواقعة بين الضهيرة والجبين.
وبحسب مصدر أمني لبناني، فان مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
02/01/2024 17:26:09

MENAFN02012024000117011021ID1107677990

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