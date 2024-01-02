قصف إسرائيلي مكثف على بلدات لبنانية

قصف إسرائيلي مكثف على بلدات لبنانية
التاريخ
1/2/2024 2:40:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 كانون الثاني (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الثلاثاء، لقصف إسرائيلي مكثف، على بلدات، كفرشوبا وأطراف علما الشعب، والضهيرة، وطير حرفا، واحراج اللبونة ووادي حامول في خراج الناقورة، والمنطقة الواقعة بين الضهيرة والجبين.
وبحسب مصدر أمني لبناني، فان مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
02/01/2024 17:26:09
MENAFN02012024000117011021ID1107677990
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