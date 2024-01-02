جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/2/2024 2:40:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 31 جنديا، منهم 5 بحالة حرجة في الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ظهرت أعراض "صدمة المعركة" على 1600 جندي إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/رق
02/01/2024 17:23:07
MENAFN02012024000117011021ID1107677989
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