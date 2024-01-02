جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 31 جنديا، منهم 5 بحالة حرجة في الساعات الـ24 الماضية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ظهرت أعراض "صدمة المعركة" على 1600 جندي إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. --(بترا) رصد/ف ق/م ف/رق 02/01/2024 17:23:07

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.