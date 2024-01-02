منتخب كرة القدم الأولمبي يعلن تشكيلته لمعسكر العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا، للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 5 حتى 10 كانون الثاني الحالي في العراق، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة، مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع أصحاب الأرض يوم 9 الشهر في مدينة البصرة.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار العام الحالي، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب تحت سن 23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

02/01/2024 17:20:00